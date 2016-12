Am Donnerstag ist eine Fußgängerin auf dem Wehrhahnweg angefahren und schwer verletzt worden. Die Windschutzscheibe des Autos war beschlagen.

Um 7:30 Uhr fuhr eine 26-Jährige mit ihrem Seat den Wehrhahnweg in Richtung Limbourgstraße und bog nach links in den Wehrhahnweg ab. Beim Abbiegen stieß die Krefelderin mit einer Fußgängerin zusammen, die den Wehrhahnweg zeitgleich überquerte. Die 35-jährige Fußgängerin verletzte sich schwer und kam in ein Krankenhaus.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Windschutzscheibe des Seats beschlagen war.