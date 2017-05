Am Sonntag (14. Mai) trägt der RV Staubwolke 09 sein 41. Radrennen "Rund in Fischeln" aus.



(ge) Der traditionelle Rundkurs mit Start und Ziel auf der Hafelsstraße gilt trotz der ebenen Strecke unter den Rennfahrern wegen der sieben teils haarscharfen Kurven als äußerst schwer. "Um diese zu meistern, muss teilweise auf 25 km/h heruntergebremst werden, andererseits werden auf den langen Geradeausstrecken Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h und mehr erreicht", erklärt Staubwolke-Geschäftsführer Markus Besch.

Der Renntag beginnt um 9.30 Uhr mit der Klasse der Senioren 2, 3 und 4.

Es folgt um 10.30 Uhr das Rennen der Junioren U19 über 54 km, für den austragenden Verein geht hier Eric Vranken an den Start. Um 11.55 Uhr startet das größte Fahrerfeld des Tages im Rennen der Männer C-Klasse über 63,7 km.

Im Vorfeld haben sich ca. 60 Fahrer angemeldet. In dem spannenden, schnellen Rennen hofft der Krefelder Sebastian Breuer vom Cycling Team Bockum, sich gegen harte Konkurrenz aus Kiel, Köln und der Eifel, vertreten durch Fynn Brestel, Markus Schmock und Reik Mantay, durchsetzen zu können.

Weiter geht es mit den Rennen der männlichen und weiblichen Jugend U17 um 13.35 Uhr über 45 km. Hier sind die Fischelner Farben durch August DeLangh vertreten.

"Leider nicht dabei sind die beiden Fischelner Fahrer Max Eißer und Ole Theiler", erklärt Staubwolke Fachwart Christoph Königs ".Die beiden Fischelner sind beim Bundessichtungsrennen in Thüringen, wo es um für die Nachwuchsradler um einen Platz in der Nationalmannschaft geht."

Parallel mit 30 Sekunden Abstand starten die Elite-Frauen über 30 Runden um 13.35 Uhr. Mit ihrer 4. Ausrichtung dieses Rennens hoffen die Verantwortlichen die immer stärker werdende Frauengruppe im Radsport anzusprechen. Bernd Krüger (1. Vorsitzende der Staubwolke) hofft auf interessante Positionskämpfe und spannende Zwischensprints. Einen Höhepunkt für viele Nachwuchsrennfahrer stellt das 5. Fischelner Fette-Reifen-Rennen um 15 Uhr dar. Beim Rennen der U15 um 15.25 Uhr sind die Fischelner mit Kaderathlet Vincent Banka und Robin Sengstock vertreten. Zum Start des Hauptrennens der Klasse Elite KT und A-/B-Klasse werden sich einige hundert Zuschauer am Streckenrand eingefunden haben. Um 16.25 Uhr steht nicht nur Ex-Fischelner Marcel Peschges an der Startlinie, auch Vorjahressieger im C-Rennen Frederic Störmann wird dort sein und um einen Platz auf dem Podest kämpfen. Während der Moderator Boris Fastring auch in diesem Jahr im Start-/Zielbereich die aktuellen Ergebnisse verkündet und die Runden mit Sprintprämien der Vereinssponsoren anheizt, wird rund um das Treppchen natürlich auch für das leibliche Wohl der Zuschauer gesorgt.