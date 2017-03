Unglück in Kfz-Werkstatt Fischeln: Zweites Brandopfer gestorben FOTO: Samla 2017-03-20T12:33+0100 2017-03-20T12:28+0100

Ein Automechaniker, der am 7. März bei einem Brand in einer Fischelner Kfz-Werkstatt schwer verletzt wurde, ist am Sonntag gestorben. Damit hat das Unglück zwei Menschenleben gefordert. Von Jan Popp-Sewing