Vorbereitung gibt KFC Rückenwind

Der KFC Uerdingen präsentiert sich in guter Früh-Form. Am vergangenen Wochenende schlug das Team von Trainer Andre Pawlak den FC Schalke 04 II mit 1:0 und geht selbstbewusst an die kommenden Aufgaben / Spiel gegen Velbert verlegt





Nur wenige Fans verirrten sich am vergangenen Sonntag an den Nebenplatz der Grotenburg, wo der heimische KFC in einem Geheimtest auf die Zweivertretung des FC Schalke 04 traf. Doch was sie zu sehen bekamen dürfte sie zuversichtlich gestimmt haben. Denn wie schon gegen Hannover ließen die Blau-Roten auch gegen die ebenfalls in der Regionalliga beheimateten Jungknappen den Klassenunterschied vermissen.

Das Team von Trainer Andre Pawlak hielt über die gesamten 90 Minuten das Tempo hoch und entschied die Partie, verdientermaßen, durch einen Elfmeter von Denis Pozder für sich. Gut so, denn das erste Meisterschaftsspiel im Jahr 2017 ist nicht mehr lange hin.

Die Partie gegen Hilden findet bereits am 19. Februar statt. Davor gibt es noch zwei Testspiele (12. Februar in Reusrath, 14 Uhr; 14. Februar bei Teutonia St. Tönis, 19.30 Uhr). Darüber hinaus wurde auch die Heimpartie gegen Velbert auf den Samstag (25. März, 18 Uhr) vorverlegt.



Pflichtspiel-Termine im Überblick:

So, 19. Februar| 15 Uhr VfB Hilden – KFC Uerdingen

So, 5. März| 15 Uhr SC 1911 Kapellen-Erft – KFC Uerdingen

So, 12. März | 15 Uhr Cronenberger SC – KFC Uerdingen

So, 19. März| 15 Uhr KFC Uerdingen – Ratinger Spvg Germania

Sa, 25. März| 18 Uhr KFC Uerdingen – SSVg Velbert 02

Mi, 29. März| 19.30 Uhr Spvg Schonnebeck – KFC Uerdingen