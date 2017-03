Vertrag mit KFC-Trainer Andre Pawlak verlängert

Die bisher erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem KFC Uerdingen und seinem Trainer Andre Pawlak soll um ein weiteres Jahr fortgesetzt werden, der Klub zog die Option zur Vertragsverlängerung. Der Gelsenkirchener gehört damit auch in der kommenden Saison zu den Blau-Roten.

Es ist eine erfreuliche Woche für den Tabellenführer der Oberliga Niederrhein. Nach dem wichtigen Unterzahl-Sieg bei Verfolger SpVg Schonnebeck und damit acht Punkten Vorsprung wurde nun bekanntgegeben, dass Trainer Andre Pawlak ein weiteres Jahr an Bord bleibt. Er ist maßgeblich für den derzeitigen Erfolg verantwortlich, entsprechend positiv dürften diese Meldung auch die KFC-Fans aufnehmen.

Pawlak soll den Klub nicht nur in die Regionalliga führen, sondern ihn auch dort etablieren und weiterentwickeln. Darüber hinaus wird Pawlak sich ab kommender Saison ausschließlich auf seine Aufgabe beim KFC konzentrieren und in seinem Lehrerjob "pausieren". "Wir wollen hier wieder etwas aufbauen. Der Klub gehört in den Profifußball", erklärte Pawlak im vergangenen Jahr bei seinem Amtsantritt. Mal sehen wo die Reise noch hinführt.