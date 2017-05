Tennis-Bundesliga-Clubs tagten beim HTC Blau-Weiß

Vertreter aller Tennis-Bundesligisten sowie der Zweiten Liga trafen sich beim HTC Blau-Weiß Krefeld. Thema war die am 9. Juli startende Saison. Von Jörg Zellen



Bis zum ersten Aufschlag der neuen Tennis-Bundesliga-Saison dauert es noch knapp zwei Monate. Doch die Teamchefs der Erstligavereine sind jetzt schon unter Hochspannung. Dabei liegt ein Großteil der Arbeit bereits hinter ihnen. "Die Kaderlisten aller Clubs liegen vor und machen Lust auf die Spielzeit 2017", sagte Gerald Marzenell (Grün-Weiß Mannheim), Sprecher der Tennis-Point-Bundesliga zur Eröffnung der Frühjahrssitzung auf der schmucken Anlage des HTC Blau-Weiß im Krefelder Stadtwald. Turnusgemäß tagen die Erstliga-Verantwortlichen zweimal pro Jahr. "Wir freuen uns sehr darüber, dass wir diesmal Gastgeber sein dürfen", sagte HTC-Teamchef Olaf Merkel.

Neun Mannschaften kämpfen in der bevorstehenden Saison um Punkte, Sätze und Matches im Liga-Oberhaus. Nicht mehr dabei sind die Absteiger aus Neuss und Bruckmühl-Feldkirchen. Aufsteiger TC Weinheim wagt erstmals das Abenteuer Bundesliga und wird wohl gegen die direkte Rückkehr in Liga zwei kämpfen. "Die Liga ist ausgeglichen wie nie zuvor. Jeder kann jeden schlagen", so Marzenell.

Zum Favoritenkreis auf die Meisterschaft, da waren sich die Mannschaftsführer allerdings einig, zählen in diesem Jahr neben den finanzstarken "Dauerbrennern" aus Aachen, Mannheim und Halle auch Titelverteidiger Mönchengladbach sowie der HTC Blau-Weiß. "Hinter uns liegen die zwei erfolgreichsten Jahre der Vereinsgeschichte. Die Erwartungshaltung ist nun natürlich recht hoch. Und wir haben auch wieder einen guten Kader, haben uns in der Tiefe verstärkt, so dass wir sicherlich in jeder Partie eine Chance haben werden" , gibt sich Olaf Merkel zuversichtlich.

Die Saison eröffnet der HTC Blau-Weiß Krefeld am 9. Juli mit einem Heimspiel-Kracher gegen Meister Gladbacher HTC.