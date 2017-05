SWK-Familienspaß beim Galopprennen FOTO: Samla 2017-05-11T09:55+0200 2017-05-11T09:52+0200

Wenn das nicht passt: Ein Ausflug am Muttertag mit der ganzen Familie auf die Krefelder Galopprennbahn bietet sich am 14. Mai förmlich an, wenn sich zum 22. Mal die SWK mit dem Familienspaß-Renntag auf dem Krefelder Hippodrom präsentiert. Beginn der Veranstaltung ist um 13 Uhr.