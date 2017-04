Schymainski fordert mehr "Teambuilding" FOTO: Samla FOTO: Samla 2017-04-11T15:39+0200 2017-04-11T15:08+0200

Während München und Wolfsburg in diesen Tagen um die DEL-Krone kämpfen, "hängen" die Spieler der Krefeld Pinguine mitten in der Sommerpause. "Ich habe nach dem letzten Spiel zehn Tage keinen Sport gemacht. Dann wurde es mir zu langweilig und ich habe wieder mit dem Training angefangen", erklärte Martin Schymainski am Dienstag in seiner gewohnt sympathischen Art, um dann zu ergänzen: "Meiner Freundin gehe ich glaube ich schon auf den Sack." Von Jörg Zellen