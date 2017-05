Krefelder Radrennen: Rick Zabel startet bei "Retour le Tour"

Der Name ist nicht nur Radsportfans ein Begriff: Zabel. Den Veranstaltern des Nachtour-Radkriteriums "Retour le Tour" ist der erste Coup gelungen. Der rennsportliche Leiter für das Krefelder Radrennen, Tobias Stümges, konnte Rick Zabel verpflichten.

Namen können eine Bürde sein. Nicht anders ist es bei Rick Zabel, dem 23-jährigen Sohn von Erik Zabel. Der gehörte zu den ganz Großen im Radsport, sicherte sich unter anderem gleich sechsmal das Grüne Trikot als bester Sprinter bei der Tour de France.

In seine Fußstapfen tritt nun Sohn Rick. Mit dem zweiten Platz beim Radklassiker "Rund um den Finanzplatz Eschborn – Frankfurt" deutete er sein Talent am Maifeiertag an. Zabel zog für seinen Leader Alexander Kristoff (Team Katusha Alpecin) den Sprint auf der nassen Zielgerade an und wurde am Ende hinter ihm selber noch zweiter.

FOTO: Veranstalter

FOTO: Veranstalter

Der Jungprofi will sich nicht auf dem Erfolg ausruhen. Er hat Großes vor in der Saison, er will zur Tour de France. Bei der Tour of California im Mai und der Tour de Suisse will er sich für das Aufgebot seines Rennstalls empfehlen. Wenn er dann am 1. Juli in Düsseldorf beim Grand Depart der Tour am Start stehen sollte, wird er sich sicher mit guten Tipps vom Vater eingedeckt haben.

Sollte es dennoch mit einer Tour Teilnahme nicht klappen, so steht er definitiv am 28. Juli am Start in der Krefelder Innenstadt. Weitere Infos unter www.retour-le-tour.de