Der Football-Hype hat spätestens seit dem Wochenende auch Krefeld voll erwischt. 136 Sportler vom ganzen Niederrhein kamen Samstag zum ersten Tryout der neuen American Football Mannschaft VfR Ravens Krefeld. Am 18. März findet ein weiteres offenes Training statt. Bis dahin wird montags und mittwochs fleißig trainiert.





Die vergangenen Tage waren der eindeutige Beweis dafür, dass in Krefeld und Umgebung ein riesengroßes Potenzial für den American Football schlummert. Unglaubliche 136 Sportler kamen bereits am Samstag zum ersten Tryout der VfR Ravens Krefeld, die dazu unter anderem über die sozialen Netzwerke aufgerufen hatten.

Von diesem Zuspruch waren auch die Organisatoren überwältigt. "Das ist Wahnsinn, wir haben uns mega darüber gefreut", sagt Spielertrainer Dino Volpe begeistert. Gerechnet hatten er und die übrigen Verantwortlichen der "Raben" mit 60–80 Sportlern, die sich in verschiedenen Übungen für das neue Team qualifizieren wollen.

"Wir haben uns über jeden gefreut. Es waren einige Handballer und Fußballer da, auch Leute, die noch nie Sport gemacht haben. Aber auch ehemalige Football-Spieler, die bei uns gerne dabei wären", erklärt Volpe. Eine gesunde Mischung also. "Das sah alles schon sehr gut aus. Auch die Rückmeldungen waren durchweg positiv", hält Volpe fest.



Am Montag, zum ersten regulären Training, kamen ebenfalls 80 Spieler. Sogar der Westdeutsche Rundfunk will im Fernsehen berichten und die Entwicklung der Ravens begleiten. "Die Aufmerksamkeit ist natürlich toll, weil es uns hilft hier etwas aufzubauen, das auch in Zukunft Bestand hat. Schön wäre es natürlich auch, wenn wir noch den ein oder anderen Sponsor finden, der uns unterstützt", hofft Volpe.

Am Samstag, 18. März findet ab 14 Uhr das zweite Tryout (offene Training) auf der Platzanlage an der Westparkstraße 3 statt. Bis dahin trainieren die Ravens dort jeden Montag und Mittwoch. Auch bei diesen Einheiten sind Interessenten gerne willkommen. "Auch hier gilt: Jeder, der Lust hat, darf gerne vorbeikommen. Egal ob man vorher schon beim Tryout war oder nicht", so Volpe. Trainingsbeginn ist jeweils um 19 Uhr.