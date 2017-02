Sitzplatzkarten für Krefeld Pinguine zu gewinnen Quartett kämpft gegen Platz 14 FOTO: Samla FOTO: Samla Teilen

2017-02-14

In den verbleibenden fünf Hauptrundenpartien wollen die Krefeld Pinguine Punkte sammeln, um nicht auf dem letzten Tabellenplatz die Saison zu beenden. Am Freitag geht es in Augsburg weiter, am Sonntag kommen die Kölner Haie in den König Palast.



Ein Platzierungskampf zwischen den Pinguinen aus Krefeld und dem Erzrivalen aus Düsseldorf: Eishockeyherz, was willst Du mehr? Nun ja, in dieser Saison geht es für die rheinischen Konkurrenten lediglich darum, nicht als Tabellenletzter in die viel zu lange Sommerpause zu gehen. Von Jörg Zellen