Krefeld Pinguine: Pinguine wollen auch mal "Schweinespiele" gewinnen

Die Krefeld Pinguine müssen morgen beim ERC Ingolstadt und Sonntag zu Hause gegen Straubing ran. Zwei unangenehme Gegner. Fehlen wird Coach Adduono Nick St. Pierre, dafür wird Daniel Pietta dabei sein. Von Peter Reuter

Mit deutlich mehr Selbstvertrauen als in den vergangenen Wochen gehen die Krefeld Pinguine in ihre Partie am morgigen Donnerstag beim ERC Ingolstadt (19.30 Uhr). Die zuletzt eingefahrenen Siege in Berlin und bei den Schwenninger Wild Wings scheinen dem Adduono-Team Aufwind zu geben. "Die Spieler sollen nicht so viel auf die Tabelle gucken und nervös werden. Wir denken von Spiel zu Spiel", erklärt Coach Rick Adduono. Seiner Mannschaft bescheinigt er jedenfalls eine ausgezeichnete Einstellung. "Die stimmt auf jeden Fall. Die Jungs ziehen super mit. Aber wir müssen noch schneller werden. Im Kopf, auf dem Eis und mit dem Puck", ist sich Adduono sicher.

Aus einer starken Defensive heraus ("das hat die letzten Spiele sehr gut funktioniert") will er die nächsten Punkte einsammeln. Und in den kommenden Tagen warten gleich zwei sehr unangenehme Gegner. Denn obwohl Ingolstadt (morgen, 19.30 Uhr) und Straubing (Sonntag, 19 Uhr, KönigPalast) in der Tabelle vier Plätze auseinanderstehen, so haben sie doch eines gemeinsam.

"Beide spielen mit Tempo, sie lassen dir keine Zeit zum atmen. Wir müssen also von Anfang an voll da sein", so der Coach. Natürlich will er möglichst beide Spiele gewinnen. "Das verschafft uns dann auch in der Liga wieder Respekt. Keiner soll denken, dass wir ein Team wären, dass man so ganz nebenbei schlagen kann", meint Adduono.

"Vor allem zu Hause müssen wir uns wieder einen entsprechenden Ruf erarbeiten." Und das gehe seiner Meinung nach nur über Siege und die fährt man in so einer Situation zumeist über körperbetontes Spiel, ohne Strafen, ein. Die so genannten Schweinespiele. "Wenn ich den Gegner locker spielen lasse, kann ich keinen Erfolg erwarten. Nein, wir müssen hart arbeiten und dem Gegner unser Spiel aufdrücken. Da können wir auch schlecht spielen, hauptsache wir gewinnen", so Adduono.

Daniel Pietta wird gegen Ingolstadt wieder an Bord sein, er hat beim heutigen Training einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Christian Kretschmann könnte durch den Ausfall von Nick St. Pierre wieder zum Verteidiger umfunktioniert werden. "Das ist eine Option, er hat seine Sache gut gemacht."