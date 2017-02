Pinguine weiter im Tal der Tränen

Nach zuletzt drei Pleiten in Folge - mit insgesamt 20 Gegentreffern - übernahmen die Krefeld Pinguine wieder die "Rote Laterne" der DEL. Die Hoffnung auf die Pre-Play-off-Teilnahme ist auf ein Minimum geschrumpft.

Von Jörg Zellen



Die nackten Zahlen sprechen gegen die Pinguine: Neun Spiele stehen auf dem Restprogramm der Schwarz-Gelben. Der Rückstand auf den letzten Pre-Play-off-Platz ist auf elf Punkte angewachsen. Und nach den jüngsten drei Pleiten samt Gegentor-Rekord ist beim Tabellenletzten auch die Stimmung im Keller.

"Langsam habe ich die Schnauze voll", sagte beispielsweise Aushängeschild Daniel Pietta, dem nach der 3:7-Klatsche am Sonntag in Iserlohn die Hutschnur platzte. "Angesichts solcher Leistungen sind wir zurecht Letzter. Jeder, der in der Kabine sitzt, sollte den Stolz haben, für den Verein alles zu geben."



Derzeit deutet allerdings einiges darauf hin, dass auch in diesem Jahr die Spielzeit für die Krefelder mit dem letzten Hauptrundenspiel am 26. Februar gegen Wolfsburg endet. Unabhängig vom sportlichen Fiasko, dürfte auch der finanzielle Verlust enorm schmerzen.

Zwar stehen noch sechs Heimspiele an, doch angesichts der aktuellen Talfahrt werden viele der Plätze im König Palast leer bleiben.



Am Freitagabend erwartet das Team von Trainer Rick Adduono, der nach der Iserlohn-Pleite einräumte, "sprachlos" zu sein, Bremerhaven, am Sonntag (16.30 Uhr) kommt der ERC Ingolstadt an die Westparkstraße.