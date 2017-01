Pinguine: Nächstes „Endspiel“ bei den Meister-Bullen

Die Krefeld Pinguine treten heute Abend (19.30 Uhr) beim Deutschen Meister EHC München an. Beim ersten Gastspiel an der Isar unterlagen die Schwarz-Gelben trotz einer zwischenzeitlichen 4:1-Führung mit 4:6. Trainer Rick Adduono setzt erneut auf Torwart Treutle.

Von Jörg Zellen

Als die Pinguine gestern nach dem Mittagessen in den Mannschaftsbus stiegen, um sich auf den langen Weg nach München zu machen, da erklärte Trainer Rick Adduono den anwesenden Pressevertretern noch dezidiert, wie er mit seinem Team beim Liga-Primus den vierten Sieg in Folge landen möchte. "München gehört zu den schnellsten Mannschaften der Liga. Wir dürfen uns nicht von ihnen überrennen lassen, müssen selbst Druck aufbauen und das Tempo aus ihrem Spiel nehmen", sagte der Kanadier vor dem heutigen Spiel (19.30 Uhr) in der Olympia-Eishalle.

An das erste Duell dürften seine Spieler keine all zu guten Erinnerungen haben. Trotz einer zwischenzeitlichen 4:1-Führung unterlagen die Schwarz-Gelben seinerzeit mit 4:6. "So etwas wird uns nicht noch einmal passieren", ist sich Daniel Pietta, der Siegtorschütze vom 4:3-Erfolg am vergangenen Sonntag in Straubing sicher.



Der Siege in Niederbayern war bereits der dritte in Folge. "Das ist ganz wichtig fürs Selbstvertrauen", weiß Adduono und ergänzt: "Noch ist nichts verloren. Wenn wir weiter hart arbeiten und diszipliniert auftreten, können wir noch die Play-offs erreichen."



Getreu dem Motto "never change a winning team" schickt der Trainer auch heute wieder Niklas Treutle zwischen die Pfosten - und dies, obwohl sich der Pinguine-Schlussmann sowohl gegen Augsburg, als auch in Straubing, nicht als der sicherste Rückhalt erwies. Zum Zuschauen verdammt sein wird erneut Lukas Koziol, der derzeit mit den Füchsen Duisburg sowie mit den Pinguinen trainiert.



Am Freitag folgt das dritte Auswärtsspiel in Serie - diesmal bei den Adlern Mannheim. Sonntag kommt es dann zum West-Duell am Iserlohner Seilersee.