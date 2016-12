3:2 gegen Eisbären Berlin: Pinguine können wieder gewinnen!

Galbraith und Müller sorgen für ein Ende der Negativserie: Die Krefeld Pinguine gewinnen gegen die Eisbären Berlin vor 14.200 Zuschauern in der Verlängerung mit 3:2. Von Peter Kamp

Die Krefeld Pinguine haben den Bock umgestoßen! Nach einer Serie von neun Niederlagen in Folge zeigten sie Mittwochabend in Berlin eine ausgezeichnete Leistung und entführten verdientermaßen zwei Punkte aus der Bundeshauptstadt. Es hätten auch gut drei Punkte sein können, doch 65 Sekunden vor Schluss der normalen Spielzeit fälschte Tim Hambly einen Schuss so unglücklich ab, dass Torhüter Patrick Galbraith das 2:2 der Berliner nicht verhindern konnte.

Berliner trifft gegen Berlin

Für den Zusatzpunkt in der Verlängerung sorgte ausgerechnet der gebürtige Berliner Marcel Müller, der einen, an ihm verschuldeten Penalty eiskalt unter die Latte setzte. Patrick Galbraith und Marcel Müller waren die überragenden Akteure in einer starken Krefelder Mannschaft.

Den ersten Krefelder Treffer hatte Daniel Pietta erzielt, beim zweiten war Dragan Umicevic der Vollstrecker. Auf dieser starken Auswärtsleistung gilt es nun aufzubauen.

Am Freitagabend steht die nächste Begegnung in Schwenningen auf dem Programm.

Am Donnerstag, 5. Januar, am Vorabend des in Bayern arbeitsfreien "Heilige Drei Könige"-Tages, folgt das dritte schwere Auswärtsspiel in Reihe.

Das nächste Heimspiel ist am Sonntag, 8. Januar um 19 Uhr gegen die Straubing Tigers.