Pinguine heute auf Tiger-Jagd

Mit den Straubing Tigers empfangen die Krefeld Pinguine heute (19 Uhr) einen direkten Konkurrenten um die Pre-Play-off-Plätze. Mit dem vierten Sieg in Folge könnte das Adduono-Team auf Rang zehn klettern. Doch Achtung, die Tigers haben ihre Krallen geschärft. Von Peter Reuter



Während die Temperaturen in Deutschland in den Keller fallen, geht es in der Deutschen Eishockeyliga heiß her. Eng und spannend, wie schon lange nicht mehr gestaltet sich die aktuelle Situation in der Tabelle. Und mittendrin die Krefeld Pinguine.



"Wir haben hart gearbeitet und uns dafür belohnt. So können wir es auch noch in die Play-offs schaffen" erklärt Rick Adduono vor der wichtigen Partie am heutigen Abend. Denn um 19 Uhr empfangen die Schwarz-Gelben die Straubing Tigers, einen der direkten Konkurrenten um den begehrten zehnten Platz.

Auf selbigem steht das Team von Coach Larry Mitchell derzeit und will ihn selbstverständlich auch nicht hergeben. "Wir wollen jetzt gegen die Teams auf Augenhöhe unbedingt Punkte sammeln und am besten Sonntag damit anfangen", meinte Mitchell nach dem 3:0-Sieg seines Teams gegen Wolfsburg. Vor allem seine erste Sturmreihe um Mike Connolly und Jeremy Williams überzeugte gegen die Niedersachsen. "Diese Reihe ist sehr gefährlich und auch die beiden Torhüter Climie und Pätzold sind stark. Da müssen wir hart arbeiten", so Adduono.

Das taten die Pinguine zuletzt mit vollem Einsatz und belohnten sich mit drei Siegen in Folge selbst. Durch den Trainerwechsel scheinen einige Akteure wieder zu ihrer Normalform zu finden. Selbst die bisher untergetauchten Kyle Klubertanz und Marco Rosa überzeugen mit guten Leistungen.



Mit einem heutigen Sieg könnten die Pinguine einen Sprung in der Tabelle machen und bis auf Platz zehn klettern - je nachdem wie sich die Konkurrenz aus Düsseldorf, Iserlohn und Schwenningen schlägt. "Für uns ist jetzt jedes Duell ein Play-off-Spiel", erklärte Kapitän Daniel Pietta passend zur Situation in dieser Woche und ist sich sicher: "Jetzt zählen nur noch Siege."