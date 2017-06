Pinguine freuen sich über (kühlende) Eiszeit

Neben dem Konditionstraining können die Krefeld Pinguine einmal pro Woche in Wesel aufs Eis. Bei dem Wetter eine Wohltat / Mittelstürmer soll noch kommen Von Peter Reuter

Wer es gerne warm hat, der bekommt in diesen Tagen die "volle Dröhnung". Auch unter den Spielern der Krefeld Pinguine soll es den ein oder anderen Sonnenanbeter geben. Doch so richtig wohl fühlt sich ein Eishockeyspieler dann doch eben nur auf dem Eis. "Das Training läuft gut, alle ziehen wunderbar mit. Aber Eishockey ist wohl die einzige Sportart, die sich über Monate nicht auf gewohntem Untergrund bewegt", sagt Co-Trainer Marian Bazany etwas verdrießlich.

Entsprechend froh sind er und seine Spieler über die aktuelle Situation - einmal in der Woche geht es nämlich aufs Eis nach Wesel. "Eine der wenigen Hallen, die zu dieser Zeit Eis hat. Das tut gut, bei dem Wetter sowieso und da freuen sich auch alle drauf", so Bazany.

Auch Neuzugang Trettenes war heute dabei. "Die Jungs haben mich gut aufgenommen", erklärte der Norweger, der nicht lange überlegt habe, als das Angebot von den Pinguinen kam. "Ich habe mit Kristiansen und Davis in Stavanger gespielt und mit beiden Kontakt gehabt. Da ist die Entscheidung schnell gefallen." Er zieht mit seiner Freundin und seinem Hund in die Seidenstadt.

Mit seinen neuen Teamkameraden wird er diese Woche weiter trainieren, dann steht für alle eine Regenerationsphase an. Am 3. Juli (bis 21.) beginnt dann die letzte Trainigsphase, ehe dann am 27. und 28. Juli der gesamte Kader in Krefeld zusammenkommt. "Alle Jungs, die jetzt nicht hier sind, haben Trainingspläne. Wir sind im ständigen Austausch, das läuft gut", sagt Bazany. "Aber entscheidend wird es dann hier auf dem Eis.". Dann wird auch Chefcoach Rick Adduono mit an Bord sein, der ebenfalls Ende Juli nach Krefeld kommt.

Übrigens: Eine Position im Kader ist noch frei. Sie soll mit einem spielerisch und technisch starken Mittelstürmer besetzt werden. "Drei oder vier Kandidaten stehen zur Auswahl. Bis Ende nächster Woche fällt eine Entscheidung", so der Sportliche Leiter Matthias Roos.

INFO Es sind bereits 1200 Dauerkarten verkauft. Die Pinguine bieten weiter Sonderangebote an. Infos dazu auf www.krefeld-pinguine.de.