Pinguine erhalten DEL-Lizenz

Die Krefeld Pinguine erhalten die Lizenz für die Spielzeit 2017/18. Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) mit Sitz in Neuss gab am Vormittag bekannt, dass alle 14 Vereine in der bevorstehenden Saison spielberechtigt sind.