Pinguine-Duo bereist Europa

Ein Gutes hat das viel zu frühe Saison-Aus der Krefeld Pinguine ja dann doch: Trainer Rick Adduono und der neue Sportliche Leiter Matthias Roos haben jetzt, wo die Play-offs begonnen haben, reichlich Zeit, um Spieler für die neue Eiszeit zu beobachten. Zweimal reisten sie bereits nach Österreich, um sich die Partien Innsbruck-Wien sowie Linz - HCB Südtirol Alperia anzuschauen. Von Jörg Zellen

"Es ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen", umschrieb Aufsichtsratsboss Wolfgang Schulz die Zusammenstellung der Mannschaft, die ab September 2017 auf Punktejagd in der DEL gehen soll. Für Trainer Adduono ist eines klar: "Wir wollen ein Team mit Identität und Leidenschaft formieren", wie er am Mittwoch im Zuge der Saison-Abschluss-Pressekonferenz betonte.

Noch sei völlig offen, wer in der kommenden Spielzeit das schwarz-gelbe Trikot überstreifen wird. "Wir wollen und müssen besser werden", sagt Matthias Roos, räumt allerdings auch direkt ein: "Aber unser Budget ist begrenzt."

Die Suche nach geeigneten Kandidaten für die Pinguine sei folglich eine große Herausforderung. Der neue Sportdirektor machte dies auch an einem konkreten Beispiel fest: Im Dezember wollten die Krefelder einen "Vierte- bis Fünfte-Reihe-Spieler" eines Top 4-Klubs unter Vertrag nehmen. "Bei uns hätte er in der zweiten oder dritten Reihe gespielt", so Roos. "Aber er hätte hier im Vergleich zum bisherigen Klub auch auf die Hälfte seines Gehalts verzichten müssen."

Roos macht keinen Hehl daraus, dass man neue Spieler suche, die sportlich und wirtschaftlich ins Konzept passen. Sollte man nicht fünfig werden, werde auch mit den Profis gesprochen, die bislang zur Mannschaft gehörten und noch keinen neuen Arbeitgeber gefunden haben.

Das Sommertraining soll vom noch nicht feststehenden Co-Trainer übernommen werden. Die Vorbereitung auf die neue Eiszeit wird voraussichtlich am 1. August starten.

Der bisherige Kader:

Tor:

Patrick Klein

Verteidigung:

Nick St.-Pierre (A)

Maximilian Faber

Mike Schmitz

Tom Schmitz

Angriff:

Mark Mancari (A)

Mike Mieszkowski

Dragan Umicevic (A)

Daniel Pietta

Martin Schymainski

Lukas Koziol

Trainer:

Rick Adduono