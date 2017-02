Saisonabschlussfeier und Fan-Hearing nach der Saison: Pinguine-Aus offiziell besiegelt

Am Sonntag (16.45 Uhr) empfangen die Krefeld Pinguine die Kölner Haie zum rheinischen Derby im König Palast. Zum letzten Mal in dieser Saison dürften die Ränge der Arena gut gefüllt sein. Am Freitag unterlagen die Schwarz-Gelben in Augsburg mit 1:3. Von Jörg Zellen

Nun ist es amtlich: Die rein rechnerische Chance der Pinguine, doch noch den rettenden zehnten Tabellenplatz zu erreichen, ist vertan. Nach der 1:3-Niederlage vom Freitag in Augsburg steht endgültig fest, dass am Karnevalssonntag die Krefelder Eiszeit 2016/2017 endet.

Damit hatten sich die treuen Fans der Pinguine ohnehin schon abgefunden. Dennoch werden am Sonntag noch einmal mehr als 5000 Anhänger zum rheinischen Schlagerspiel gegen die Kölner Haie erwartet. Die Partie gegen das Team von Meister-Pinguin Christian Ehrhoff beginnt wegen der TV-Live-Übertragung von Sport 1 erst um 16.45 Uhr.

Im Augsburger Curt-Frentzel-Stadion agierten die Schwarz-Gelben, die bereits am Donnerstag den langen Weg in die Fuggerstadt antraten, von Beginn an sehr gut. Und mit Erfolg: Nachdem Martin Schymainski noch an Panther-Schlussmann Meisner scheiterte, sorgte Daniel Pietta wenig später für die 1:0-Führung der Gäste vom Niederrhein.

Dann wurde Christian Kretschmann bei einem schnellen Konter am Schuss gehindert. Der Center bekam einen Penalty zugesprochen. Doch Meisner war beim Rückhandversuch zur Stelle.

Besser machten es die Hausherren, die acht Sekunden nach Beginn einer Überzahl ausgleichen konnten (16.). In der Folge verhinderte Niklas Treutle mit guten Paraden mehrfach einen Rückstand. Dann aber musste er sich zum zweiten Mal an diesem Abend geschlagen geben - Parkes bugsierte den Puck über die Linie (24.). Als Mancari und Vainonen auf der Strafbank saßen, bissen die Panther erneut zu. Die Vorentscheidung.

Nach dem Duell gegen die Kölner Haie geht es bereits am Dienstag mit dem vorletzten Heimspiel gegen die Eisbären Berlin weiter. Das Restprogramm: Am Freitag steht das letzte Saison-Highlight bei der DEG an, ehe heute in einer Woche Wolfsburg zum Saison-Ausklang an die Westparkstraße kommt.

Anders als von Aufsichtsratsboss Wolfgang Schulz verkündet ("Eine Abschlussfeier wird es nicht geben, wir haben nichts zu feiern"), werden sich die Pinguine wohl nun doch von den Fans verabschieden. Dies wird wohl am Samstag, 4. März, geschehen. Voraussichtlich am 6. März wird es dann das heiß erwartete Fan-Hearing geben. Wo dieses stattfinden wird, ist allerdings noch offen.