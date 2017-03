KFC Uerdingen: Packender Aufstiegs-Showdown in Schonnebeck

Packender Aufstiegs-Showdown in Schonnebeck

Das absolute Spitzenspiel der Oberliga Niederrhein findet heute (19.30 Uhr) in Essen statt. Dort muss der Tabellenführer KFC Uerdingen bei der Zweitplatzierten SpVg Schonnebeck antreten. Nur fünf Punkte trennen die beiden Kontrahenten voneinander. Von Peter Reuter





Es geht nicht um alles, aber um sehr viel. Wenn heute Abend die beiden stärksten Teams der Oberliga Niederrhein aufeinandertreffen, dann könnte der KFC Uerdingen mit einem Sieg und dann acht Punkten Vorsprung einen großen Schritt Richtung Regionalliga-Aufstieg machen.

Bei einer Niederlage bleiben die Blau-Roten zwar Spitzenreiter, hätten dann aber nur noch zwei mickrige Zähler Vorsprung. "Über solche Dinge sollten wir uns jetzt keine Gedanken machen, sondern uns auf unser Spiel konzentrieren", sagt KFC-Coach Andre Pawlak, der mit der Chancenauswertung in der Partie gegen Velbert nicht zufrieden war. "Das müssen wir heute besser machen, dann gewinnen wir auch. Aber eine Entscheidung im Aufstiegskampf fällt heute noch nicht", meint er.

Schließlich seien danach noch zehn Spiele zu spielen, ergo ein langer Atem nötig. Freuen dürfte ihn hingegen, dass sein Torjäger Danny Rankl heute Abend mit einer Spezialmaske auflaufen kann. Er hatte sich beim Spiel gegen Velbert die Nase gebrochen.

Schonnebeck keine Überraschung



Letzte Saison noch Fünfter, kristallisierte sich die mit regionalligaerfahrenen Spielern gespickte SpVg in dieser Spielzeit als einziger ernstzunehmender Aufstiegskonkurrent für den KFC heraus.

Dementsprechend eng und hitzig dürfte es auf der kleinen Sportanlage im Essener Nord-Osten werden, wo übrigens auf Kunstrasen gespielt wird - sicher kein Nachteil für die spielstarken Uerdinger.

INFO Das Stadion am Schetters Busch hat nur eine Tribüne, die den KFC-Fans überlassen wird. Rund 700 Karten sollen an die Anhänger der Blau-Roten gehen. Kurzentschlossene sollten sich heute also nicht zu spät auf den Weg nach Essen machen. Karten kosten 10 Euro, ermäßigt acht.