Offiziell: Adduono bleibt Pinguine-Coach FOTO: Samla 2017-03-02T10:24+0100 2017-03-02T10:13+0100

Wie die Krefeld Pinguine soeben offiziell mitteilten, werden sie mit Cheftrainer Rick Adduono in die Spielzeit 2017/18 gehen. Das haben die Sportliche Leitung und der Aufsichtsrat am gestrigen Mittwoch in Gesprächen einstimmig entschieden.