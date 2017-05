Marcel Reichwein kommt: Neuer Knipser für den KFC Uerdingen

Gestern Abend vermeldete der KFC Uerdingern einen weiteren Neuzugang. Und der kann sich sehen lassen: Mit einer Quote von 15 Treffern aus 27 Spielen kommt Marcel Reichwein vom VfL Wolfsburg II (Regionalliga Nord) an den Niederrhein

Der 31-Jährige hat einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben und dürfte wohl der neue "Sturmfüher" der Blau-Roten werden. Der gebürtige Hesse (Hadamar) sei, laut Meinungen bei seinen früheren Stationen, weniger der Typ für technische Kabinettstückchen auf dem Rasen, sondern einer, der vorne auch mal Platz schaffen könne. Dabei komme er auch über wenig Ballkontakte zum Torerfolg.

Ausgebildet wurde Reichwein bei Bayer 04 Leverkusen, wo er in der Regionalliga für die Zweitvertretung der Werkself auflief. In Wuppertal gelang ihm der Sprung in die 3. Liga, in der er für Wuppertal, Jahn Regensburg, Rot-Weiß Erfurt und Preußen Münster in insgesamt 193 Spielen 59 Tore erzielen konnte.

Für Rot Weiss Ahlen und den VfR Aalen lief er zudem 64 Mal in der 2.Bundesliga auf und erzielte weitere 9 Treffer.

Vereine hat der erfahrene Stürmer in seiner Karriere also genug gesehen, auf allen Stationen stand er aber vor dem gegnerischen Tor sehr oft richtig und hat in den Teams auch Führungsqualitäten gezeigt.

In seiner Zeit bei Preußen Münster sagte er von sich selbst: "Stürmer werden immer an Toren gemessen. Für mich geht es jedoch um den Teamgedanken, der im Vordergrund steht. Wenn der Verein Erfolg hat, dann sind wir alle glücklich."