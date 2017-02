Pinguine-Stürmer kehrt in erste Reihe zurück: Müller soll Erfolg zurückbringen

Pinguine-Stürmer kehrt in erste Reihe zurück

Rick Adduono hat diese Woche vor allem an die Ehre seiner Spieler appelliert. Er vermisse den letzten Siegeswillen. Positiv: Marcel Müller kehrt nach seiner Erkrankung in die erste Reihe zurück. Von Peter Reuter

Wenn ein Trainer, in welcher Sportart auch immer, zeitweise sein Augenmerk mehr auf die Kommunikation als auf das Sportliche legt, dann ist das meist kein gutes Zeichen. Denn dann geht es im Normalfall darum den Sportlern die Leviten zu lesen oder sie zu motivieren, weil sie die Ergebnisse nicht bringen oder ihrem Potenzial hinterherlaufen. All das zusammen traf und trifft in dieser Woche auf Krefeld Pinguine-Coach Rick Adduono zu. Nach einer klaren Kabinenansprache und einer ziemlich schweißtreibenden Trainingseinheit (gestern) suchte der Kanadier vor allem das Gespräch mit seinen Jungs.

"Wir haben wirklich gute Kerle dabei, auch welche, die schon Meisterschaften gefeiert haben. Aber das müssen sie hier auch zeigen", erklärt Adduono. Er vermisse bei dem ein oder anderen den letzten Siegeswillen. "Sie sind in der Bringschuld. Sie müssen hier allen zeigen, dass sie es verdienen das Trikot mit dem Wappen der Pinguine und ihrem Namen hinten drauf zu tragen. Und das versuche ich aus ihnen herauszukitzeln", machte Adduono bei der wöchentlichen Pressekonferenz heute deutlich.

Da schmeckt es ihm nicht so gut, dass ihm durch Verletzungen (Vainonen) oder Krankheiten (Schymainski) einige Spieler fehlen. "Ich brülle nicht rum oder mache die Spieler fertig. Aber wer seinen Job und seine Leistung nicht bringt, der macht eben Platz für jemanden, der es kann." Schließlich habe er immer noch das Fünkchen Hoffnung irgendwie in die Pre-Play-offs zu rutschen - so unwahrscheinlich das im Moment auch sein mag.

Doch für die nötigen Siege brauche man derzeit einen "guten und starken Körper" und "Speed", der dem Team durch die Ausfälle von Martin Schymainski und Marcel Müller zuletzt etwas abging. Zumindest Letzterer kehrt morgen gegen Bremerhaven (bisher 2700 Tickets verkauft) wieder zurück in die erste Reihe. "An guten Tagen kann er ein Team komplett auf seinen Schultern tragen. Wir brauchen ihn", so der Trainer, der dem gebürtigen Berliner Daniel Pietta und Mike Collins zur Seite stellen wird.

Reihe zwei wird mit Rosa, Umicevic und Vasiljevs, Reihe drei mit Kretschmann, Mieszkowski und Orendorz auflaufen. In Reihe vier gesellen sich zu Ness und Mancari entweder Schmitz oder Faber.

Bremerhaven belegt derzeit den 9. Platz in der Tabelle. "Sie machen uns vor wie es geht. dort wollten wir eigentlich stehen", meint Adduono. Sonntag erwartet sein Team den ERC Ingolstadt. Erstes Bully ist um 16.15 Uhr.

Nebenbei: Die Krefeld Pinguine weisen explizit darauf hin, dass Lukas Koziol nur bis zum Ende der Saison in Duisburg spielt (aufgrund der Play-off-Regelung). Er besitzt für die kommende Spielzeit einen Vertrag bei den Schwarz-Gelben. "Er muss dort seine Spiele machen, um in den Play-offs dabei zu sein. Ich halte sehr viel von ihm. Er ist technisch stark, ein gute Spieler, aber er muss sich psychisch und physisch noch entwickeln", sagt Rick Adduono über den Youngster.