Es ist ein ungewöhnlicher Termin, an dem die Saison auf der Krefelder Galopprennbahn startet. Am morgigen Dienstag, 4. April, lädt der Krefelder Rennclub zu seiner ersten Veranstaltung ein, es ist ein PMU-France-Renntag.

Start auf Krefelder Rennbahn

Der erste Start ist um 16.20 Uhr. Dabei handelt es sich um einen Renntag in Zusammenarbeit mit dem französischen Wettanbieter PMU, der die sieben Galopprennen in Krefeld über den französischen Pferdesportkanal Equidia in rund 12.0000 Wettannahmestellen in Frankreich übertragen lässt. Vom dortigen Umsatz ist der Krefelder Rennclub beteiligt.

Galoppsaison-Start: Eintritt ist frei

Das Nennungsergebnis für den ersten Renntag im Stadtwald ist ausgesprochen gut ausgefallen. 113 Pferde wurden für die insgesamt sieben Prüfungen eingetragen. Auffallend auch die sehr gute Resonanz in der Dreijährigen-Prüfung über 1300 Meter. Gleich 16 Nennungen gab es für einen auf der Sprintdistanz von 1300 Meter ausgeschriebenen Ausgleich III. Nahezu alle führenden deutschen Quartiere könnte beim ersten Krefelder Renntag mit von der Partie sein. Ganz wichtig, der Eintritt zu diesem PMU-France-Renntag ist frei.

23. April Dr. Busch-Memorial auf der Krefelder Rennbahn



Nach dem Eröffnungsrenntag wird am 23. April ganz großes Turfkino im Stadtwald geboten, wenn das Dr. Busch-Memorial auf Gruppe-III-Ebene zur Austragung kommt.

Die weiteren Renntermine in diesem Jahr sind am 14. Mai (SWK-Familienspaß-Renntag), 10. Juni (Ladies‘ Day), 13.August. (Sparkassen-Renntag) und 5. November (Herzog von Ratibor-Rennen).