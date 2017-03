1. Neuzugang für die Krefeld Pinguine: Meisterspieler Grygiel kehrt zurück

Nach einigen Abgängen vermeldeten die Krefeld Pinguine heute den ersten Neuzugang für die Saison 2017/18: Stürmer Adrian Grygiel kehrt an seine alte Wirkungsstätte an die Westparkstraße zurück.

2003 wurde der 33-Jährige mit den Pinguinen Deutscher Meister. "Es ist damals mein drittes Jahr in der DEL gewesen und wir hatten eine tolle Mannschaft mit sehr guten Führungsspielern. Eine Saison mit unglaublichen Momenten und unvergessenen Finalspielen gegen die Haie", erinnert sich der damals 19-Jährige an die letzte Krefelder Meisterschaft zurück.

Drei Jahre später, im April 2006, verließ Adrian Grygiel die Pinguine nach 304 DEL-Spielen in Richtung Nürnberg. Auf sechs Jahre Nürnberg folgte ein schwieriges Jahr in Wolfsburg, ein kurzes Gastspiel in Duisburg und seit 2013 dreieinhalb Jahre in Augsburg.

FOTO: Getty Images

"Obwohl ich mich in Augsburg in den letzten dreieinhalb Jahren wohl gefühlt habe, ist es mein Wunsch gewesen wieder nach Krefeld zurückzukehren. Ich freue mich wieder ein Pinguin zu sein und werde meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen", erklärt Rückkehrer Grygiel. Mittlerweile blickt der gebürtige Pole auf die Erfahrung von 839 DEL-Spielen (112 Tore und 141 Vorlagen) zurück.

"Adrian ist ein schneller Außenstürmer, der über einen guten Schuss verfügt und mit seiner Erfahrung ein wichtiger Spieler für uns sein wird. Seine Familie lebt in Krefeld und Krefeld ist seine Heimat. Daher ist es auch nicht schwer gewesen ihn von einer Rückkehr zu überzeugen. Wir haben uns auf einen Zweijahresvertrag mit ihm geeinigt", erklärt Sportdirektor Matthias Roos.