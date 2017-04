„Malla“ bleibt ein Pinguin

Marcel Müller wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Krefeld Pinguine tragen. Dies gab der DEL-Klub von der Westparkstraße am Dienstagmittag offiziell bekannt. Der 28-jährige Stürmer wechselte Mitte Februar zum schwedischen Erstligisten Linköping in die SHL. Von Jörg Zellen

Bereits damals kündigte er an: "Ich würde mich freuen, wenn man sich in Krefeld wiedersieht." So wird es nun kommen. Und "Malla" gibt auch gleich die Richtung vor: "Nach einer auch für mich persönlich durchwachsenen Saison, habe ich mir vorgenommen konstanter gute Leistungen zu bringen und mehr Verantwortung im Team zu übernehmen. Wir wollen zurück in die Playoffs."

Die Offiziellen der Pinguine machen keinen Hehl daraus, dass die Verhandlungen nicht besonders leicht waren: "Wir wollten Marcel behalten und sind sicherlich an unsere Gehaltsobergrenze gegangen um eine Einigung erzielen zu können", räumte Geschäftsführer Karsten Krippner ein und ergänzte: "Er ist im Januar erstmals Vater geworden, hat dadurch gelernt mehr Verantwortung zu übernehmen und sich für die neue Saison viel vorgenommen. Er ist mit 28 Jahren im besten Alter und bringt alle Fähigkeiten mit um als Stürmer in der DEL dominieren zu können."

Großen Anteil an der Entscheidung, Müller weiter zu verpflichten, hatte auch Trainer Rick Adduono, der eine hohe Meinung von "Malla" hat. "Marcel hat das Potential einer der besten Spieler in der DEL zu sein. Seine läuferischen Fähigkeiten, seine Schuss- und Passqualität und die Art und Weise wie er den Puck behaupten kann, befinden sich auf NHL-Niveau. Er wird ein wichtiger Führungsspieler gerade auch für die Neuzugänge sein. Er wird seinen Teil dazu beitragen eine neue Mannschaftsidentität zu kreieren und in die Playoffs zurück zu kehren."

In der abgelaufenen Spielzeit hat Marcel Müller in 43 Spielen 15 Tore erzielt, 22 Vorlagen gegeben und 98 Minuten auf der Strafbank verbracht.