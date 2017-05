Der KFC Uerdingen und Aufstiegstrainer Andre Pawlak gehen getrennte Wege. Bereits Donnerstag könnte der neue Coach präsentiert werden. Von Peter Reuter

Was sich zuletzt als Gerücht andeutete, wurde heute konkret: Kurz vor dem Empfang beim Oberbürgermeister gab der KFC Uerdingen offiziell bekannt, dass er und Aufstiegstrainer Andre Pawlak getrennte Wege gehen. Für die Fans kommt diese Nachricht überraschend.

"Andre ist ein super Mensch und wir haben ihm viel zu verdanken. Er kam in einer schwierigen Zeit und machte einen fantastischen Job", sagte Mikhail Ponomarev. Gleichwohl sei der gebürtige Gelsenkirchener aber für kommende Aufgaben nicht mehr der richtige Mann.

"Aber in vielen Gesprächen sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass er nicht der Richtige für die nächsten Schritte ist. Fußball ist Emotion, aber eben auch Business, da müssen wir leider auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen."

Ponomarev verfolgt ein klares Ziel. Er will mit dem Verein die Regionalliga möglichst schnell verlassen. "Wir hatten zuletzt nicht mehr die gleichen Ansichten, wie wir dieses Ziel erreichen wollen." Damit war das "Projekt KFC" bereits nach einem Jahr für den Trainer vorbei.

Sein Nachfolger könnte schon Donnerstag bekanntgegeben werden. "Wir haben uns das reiflich überlegt. Aber erst bei Bekanntgabe werden wir mehr zu dem neuen Trainer sagen", erklärt Ponomarev . Der "Neue" wird aber definitiv die nötige Fußballlehrerlizenz haben, um auch in der dritten Liga oder höher arbeiten zu können.

Denn da will Ponomarev hin. "Die Regionalliga ist sehr teuer und nicht profitabel. Wir müssen versuchen da so schnell wie möglich wieder rauszukommen, auch wenn das sehr schwer ist. Unser Plan sieht dafür zwei Jahre vor", so der Erste Vorsitzende der Blau-Roten, der sich der Schwierigkeit dieses Unterfangesn aber durchaus bewusst ist. "Man sieht es ja an Viktoria Köln. Aber wir müssen zumindest alles versuchen."

Andre Pawlak stand übrigens in der letzten Woche schon nicht für Pressegespräche zur Verfügung und war auch eben nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.