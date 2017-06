Joshua Endres: Leipzig-Stürmer geht für KFC auf Torejagd

Ein weiterer Spieler wechselt zum KFC Uerdingen: Mit Joshua Endres von RB Leipzig II holt sich der KFC einen starken Mittelstürmer mit Perspektive ins Team.

Das erst 20 Jahre alte Talent unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag. In Leipzig erzielte er in 17 Spielen ein Tor in der Regionalliga-Mannschaft. Dabei wurde er zumeist eingewechselt.

Zuvor traf er in seiner Zeit bei der U-19 18 Mal in 41 Spielen und legte weitere elf Treffer auf.

Vor etwas mehr als einer Woche war Endres noch Probespieler beim Südwest Regionalligisten TSV Steinbach. Dort konnte er sich aber nicht nachhaltig empfehlen.