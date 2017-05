Fußball KFC und Trainer Pawlak trennen sich FOTO: Samla FOTO: Samla 2017-05-30T17:16+0200 2017-05-30T17:14+0200

In diesen Minuten wird der KFC Uerdingen im Krefelder Rathaus von Oberbürgermeister Frank Meyer empfangen und für den Aufstieg in die Regionalliga geehrt. Und just zu diesem Zeitpunkt platzt die Bombe: "Der KFC Uerdingen und Aufstiegstrainer Andre Pawlak haben sich gemeinsam entschieden, in der kommenden Saison getrennte Wege zu gehen", heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Von Jörg Zellen