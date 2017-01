1905 Euro für die KFC-Dauerkarte auf Lebenszeit: Blau und Rot bis in den Tod

Blau und Rot bis in den Tod

Mit einer besonderen Aktion macht der Fußball-Oberligist KFC Uerdingen auf sich aufmerksam. Anlässlich des 111-jährigen Vereinsbestehens besteht für die Fans die Möglichkeit, eine lebenslange Dauerkarte zu erwerben.

Was wäre das für eine schöne Vorstellung: der KFC Uerdingen spielt in hoffentlich naher Zukunft wieder in der höchsten deutschen Spielklasse und man braucht sich keinerlei Gedanken zu machen, ob man für Top-Spiele gegen Bayern München oder Derbys gegen Borussia Mönchengladbach eine Karte bekommt. Warum? Weil sich die treuesten Fans nun eine Dauerkarte kaufen können - und die gilt bis ans Lebensende.

Diese Dauerkarte, welche laut Verein ligaunabhängig für Steh- und Sitzplätze gilt, kann ab sofort auf der KFC-Geschäftsstelle (Dießemer Bruch 100a, 47805 Krefeld) vorbestellt werden und auch rechtzeitig zum Start der Rückrunde dort abgeholt werden. Der Preis für die lebenslange Dauerkarte, die zunächst auf 111 Exemplare begrenzt ist, beläuft sich auf 1905 Euro.

Nicht gerade wenig Geld. Aber was tut man nicht alles für seinen geliebten Klub.

Es liegen bereits erste Vorbestellungen vor, die erste Bestellung stammt vom treuen Uerdingen-Fan Stefan Leuchter.

Weitere Informationen erhält man auf der Geschäftsstelle.