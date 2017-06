Vertrag aufgelöst KFC und Torjäger Danny Rankl gehen getrennte Wege FOTO: Samla FOTO: Samla 2017-06-23T15:32+0200 2017-06-23T15:28+0200

Aufgrund der zunehmenden beruflichen Belastung sei es Stürmer Danny Rankl in Zukunft leider nicht mehr möglich, am regelmäßigen Trainings- und Spielbetrieb teilzunehmen. Das teilte der KFC Uerdingen am Freitag mit.