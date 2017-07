KFC Uerdingen und Krefeld Pinguine bei Preußen zu Gast FOTO: Samla 2017-07-04T14:37+0200 2017-07-04T14:35+0200

Am kommenden Freitag tritt der KFC Uerdingen bei Preußen Krefeld zu einem Vorbereitungsspiel an. Am Samstag findet an gleicher Stelle das Paul-Berben-Gedächtnisturnier statt, mit dabei ist auch ein Team der Krefeld Pinguine.