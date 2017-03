Mit einem 2:2 trennte sich der KFC Uerdingen heute von der SSVg Velbert. Nach 0:1-Rückstand drehten die Blau-Roten die Partie, mussten aber den Ausgleich kurz vor Schluss schlucken. Alle Augen richten sich nun auf das Topspiel der Oberliga am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) bei der SpVg Schonnebeck, wo Dörfler rotgesperrt fehlen wird



Das hatten sich Andre Pawlak und die 2016 Zuschauer in der Grotenburg anders vorgestellt. Gegen das Ex-Team des Uerdinger Trainers kamen die Blau-Roten trotz engagierter Leistung nicht über ein 2:2 Unentschieden hinaus und hoffen nun, dass Schonnebeck (Tabellenzweiter) gegen Kray ebenfalls Punkte liegen lässt. Von Peter Reuter



Das Ex-Team von KFC-Trainer Andre Pawlak machte es den Hausherren mit einem dicht gestaffelten 4-2-3-1 System nicht leicht und überließ ihnen zwar den Ball, allerdings nicht den Raum vor dem eigenen Tor. Und dann der Schock: statt eine leichte Hereingabe zu klären, behinderten sich Achenbach und Binder in der Mitte des eigenen Strafraums gegenseitig, so dass Andersen (8.) keine Probleme hatte den Ball im Tor unterzubringen.

Nach kurzer Findungsphase besann sich der KFC wieder seiner Stärken. Erneut waren es die nimmermüden Dörfler und Kefkir, die von außen gehörig Druck auf die Verteidiger aufbauten. Doch wie zuletzt musste ein Standard als "Dosenöffner" herhalten. Eine Ecke von Kefkir verwandelte Öztürk mit dem Kopf (33.).

Das gab dem Tabellenführer weiteren Rückenwind, Velbert geriet nun ins Schwimmen. Doch eine Hereingabe von Schwertfeger konnte Rankl nicht zur verdienten Führung verwerten (35.). Erneut musste dafür eine Ecke her. Achenbach zirkelte den Ball genau auf den in der Mitte postierten Binder, der die Kugel sehenswert mit dem rotblonden Schopf im langen Eck unterbrachte (38.) und damit die beiden Pechvögel rehabilitierte.



Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff hätte der KFC auf 3:1 erhöhen können, das "Kraftpaket" Kefkir drosch den Ball aber aus fünf Metern über das Gehäuse. In einer an sich fairen Partie sorgte dann Schiedsrichter Lechtenberg (67.) für den negativen Höhepunkt. Nach einem Foul von Dörfler in Höhe der Mittellinie und dem darauffolgenden kurzen Tumult bestrafte er den Uerdinger Flügelflitzer mit Rot und den Velberter Abdel-Hamid mit Gelb, was beiderseitiges Kopfschütteln hervorrief.



Trotz eigener Unterzahl spielte der KFC weiter nach vorne. Rankl traf aber nur den Pfosten. Statt dann mit einem Elfmeter (Takyi verschoss) kurz vor Schluss für das 3:1 und Ruhe zu sorgen, wurden die KFC-Fans ein weiteres Mal geschockt. Ota nutzte in der 90. Minute eine Unstimmigkeit in der Uerdinger Abwehr und erzielte von der Strafraumgrenze den Ausgleich und Endstand zum 2:2.

In Schonnebeck wird nun definitiv Johannes Dörfler aufgrund der Roten Karte fehlen. Auch Stürmer Danny Rankl ist fraglich. Er wurde mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ins Krankenhaus gebracht.

FAKTEN

Aufstellung KFC: Schumacher, Achenbach (90., Wagner), Ellguth, Binder, Tobor, Öztürk, Schwertfeger, Dörfler, Talarski (83., Pranjes), Kefkir (72. Takyi), Rankl

Tore: 0:1 (Andersen, 8.), 1:1 (Öztürk, 33), 2:1 (Binder, 38.), 2:2 (Ota, 90.)