KFC: Kicken statt Kamelle FOTO: Samla 2017-02-22T10:14+0100 2017-02-22T09:56+0100

Die Fußballer des KFC Uerdingen konzentrieren sich auf die "Mission Aufstieg", statt am Wochenende in den Karneval abzutauchen. Zwei Testspiele stehen in dieser Woche an. Eines davon heute in Sterkrade. Von Peter Reuter