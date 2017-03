KFC ist heiß auf Pawlaks „Ex“

Der KFC Uerdingen trifft bereits am kommenden Samstag auf Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert und Trainer Andre Pawlak damit auf seinen Ex-Klub, der eine schwere Phase durchmacht. Das Spiel steigt um 18 Uhr in der Grotenburg.

Von Peter Reuter



Andre Pawlak ist kein Typ, der unnötig lang in Erinnerungen schwelgt. Der 46-Jährige blickt nach vorn, hat sein Ziel fokussiert. Doch dies bedeutet am Samstag, dass er nicht drum herum kommt, sich mit einem bereits vergangenen Lebensabschnitt auseinanderzusetzen.

Denn in drei Tagen empfängt sein KFC Uerdingen die SSVg Velbert zum Spitzenspiel des Spieltages in der Grotenburg. "Natürlich kenne ich da noch viele Leute und ich hatte dort auch eine gute Zeit", sagt Pawlak mit dem Blick zurück. "Aber das war auch der erste Verein, der mich entlassen hat. Das vergesse ich auch nicht", fügt der Uerdinger Coach leicht ironisch an.



Vor der Saison wurden die Bergischen, damals noch mit Trainer Karsten Hutwelker, als der größte Konkurrent im Aufstiegskampf ausgemacht. Das 1:1- Unentschieden im Hinspiel unterstrich das. Doch dann lief es bei der Sport- und Spielvereinigung nicht mehr rund.

Nach unruhigen Wochen mit drei Niederlagen aus vier Spielen musste eben jener Hutwelker seinen Hut nehmen, Mircea Onisemiuc ist sein Nachfolger. "Der Verein befindet sich scheinbar schon im Umbruch. Trotzdem gehört der Kader zu den besten drei der Liga. Da sind sicher auch einige Spieler dabei, die sich jetzt schon für neue Verträge empfehlen und entsprechend Gas geben wollen", ist sich Pawlak sicher. Unter anderem gehört Ex-Uerdinger Aliosman Aydin zum Team der SSVg.



Pawlak hingegen sah zuletzt einen Sieg seines Teams gegen Ratingen, der relativ spät zustande kam und hart erarbeitet wurde. "Das ist die mittlerweile oft zitierte Stärke von uns, dass wir uns davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Auch gegen Velbert wird es richtig schwer", sagt der KFC-Coach.

INFO zum Schonnebeck-Spiel

Das Duell mit dem Tabellenzweiten Schonnebeck soll wie geplant am kommenden Mittwoch ausgetragen werden. Als Spielort ist weiterhin die Sportanlage am Schetters Busch vorgesehen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. Eintrittskarten kosten zehn Euro (ermäßigt acht).

Die Anreise der KFC-Fans sollte über die Portendieckstraße zur Straße Am Schetters Busch erfolgen. Hier ist auf dem Aschefeld ausreichender Parkraum vorhanden.

Die Fans, die mit dem ÖPNV anreisen, sollten ab HBF Essen mit dem Bus der Linie 155 oder 154 bis zur Haltestelle "Portendieckstraße" fahren. Ab der Haltestelle ist es nur noch ein Fußweg von ca. 3-5 Minuten.