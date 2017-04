KFC gibt Zweiflern passende Antwort

Mit dem 5:2 gegen Kray machte der KFC Uerdingen gestern auch den letzten Zweiflern deutlich, dass er sich den Platz an der Tabellenspitze nicht mehr nehmen lassen will

Vor 1745 Zuschauern ließen sich die Spieler des KFC noch nach Spielende feiern. Und das zurecht, schließlich hatten sie fast über die gesamten 90 Minuten zuvor zwar nicht immer auf höchstem Niveau gespielt, aber trotzdem überzeugt und den Tabellenletzten FC Kray mit 5:2 nach Hause geschickt.

Zweimal Pascale Talarski, Kai Schwertfeger und zweimal Denis Pozder sorgten für die Uerdinger Tore und einen erleichterten Trainer Andre Pawlak. "Ich bin heilfroh, dass wir nach einer schweren Woche gewonnen haben", erklärte der Coach nach der Partie. Nicht nur wegen der Niederlage in Hönnepel-Niedermörmter, sondern vielmehr wegen der vielen Ausfälle, zu denen sich auch noch Max Güll (Verdacht auf Wadenbeinbruch) und Patrick Ellguth (Nasenbeinbruch) gesellten.

"Es zahlt sich aus, dass wir einen so guten und breiten Kader haben. Der Spirit in der Mannschaft ist riesig, jeder hat Bock zu gewinnen. Das war die richtige Antwort an unsere Zweifler", so Pawlak.