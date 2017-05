KFC fehlt nur noch ein kleines Stück zum Glück

Mit einem Sieg am kommenden Sonntag wäre der KFC Uerdingen in die Regionalliga aufgestiegen. Die Aufstiegsfeier würde im Anschluss an diese Partie ab 18 Uhr in der Grotenburg stattfinden Von Peter Reuter





Nach 38 Jahren ist der KFC Uerdingen in einer gesamten Saison wieder ohne Heimniederlage geblieben. Auch deshalb steht der Klub verdient an der Tabellenspitze der Oberliga Niederrhein und mit einem Bein in der Regionalliga. Schließlich fehlt den Blau-Roten nur noch ein Sieg, dann ist ihnen der Aufstieg nicht mehr zu nehmen (bei einer Niederlage Schonnebecks in Fischeln wäre das Ergebnis des KFC nicht mehr relevant).

Der soll nach Möglichkeit am Sonntag in Hiesfeld her. "So wie die ganze Saison, gehen wir auch an die kommende Aufgabe mit Demut ran. Wir werden niemanden unterschätzen und wollen natürlich so schnell wie möglich ins Ziel", erklärt Trainer Andre Pawlak. Er war nach dem 1:0-Erfolg gegen Bocholt sichtlich zufrieden. "Wir haben gegen das stärkste Auswärtsteam einen wichtigen Dreier eingefahren. Das haben die Jungs gut gemacht", meinte der Coach nach Abpfiff am Sonntag. Einzig die Verletzung von Vincent Wagner (Muskelfaserriss) trübte ein wenig die Stimmung.

Aufstiegsfeier ab 18 Uhr

Dennoch kann er auch Sonntag wieder eine starke Mannschaft aufbieten (für Wagner könnten Thackray oder Ellguth ins Team rücken), die den letzten Schritt zum Glück klarmachen soll. Sollte dies gelingen, und daran zweifelt momentan wohl niemand, findet im Anschluss an das Auswärtsspiel in Dinslaken die Aufstiegsfeier an der Grotenburg statt.

Ab 18 Uhr sollen die Stadiontore geöffnet werden. Ähnlich wie beim letzten Aufstieg werden die Fans zunächst auf der Tribüne und die Mannschaft auf dem Rasen Platz nehmen und gebührend den Aufstieg feiern, danach wird die Party unter der Südtribüne fortgesetzt. Dort wird sich dann auch das Team unter die feiernden Anhänger mischen. Für den Fall der Fälle würden auch pünktlich die Aufstiegsshirts für 15 Euro erhältlich sein.

INFO Der Supporters Club Krefeld bietet für die Partie am Sonntag in Dinslaken an diesem Mittwoch von 17 bis 20 Uhr noch einmal einen Kartenvorverkauf im Grotenburg-Stadion an. Die Tickets zum Preis von 9 Euro (inkl. 1 Euro VVK-Gebühr) sind an der Fan-Ecke unter der Südtribüne erhältlich. Es gibt keine ermäßigten Karten. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben am Sonntag freien Eintritt (Nachweis erforderlich).