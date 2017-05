Letztes Heimspiel für diese Saison: KFC bläst zum letzten Angriff

Ein letztes Mal Ekstase und Jubel über drei Punkte vor den eigenen Fans in der Grotenburg, das wünscht sich das Team des KFC Uerdingen. Die Blau-Roten treffen Sonntag im Spitzenspiel auf Bocholt (15 Uhr), ehe sie noch viermal auf fremden Plätzen ran müssen.



Von Peter Reuter

Verlieren ist für den KFC Uerdingen ein ungewohnter Zustand. Entsprechend präsent ist den Blau-Roten die erste (von zwei) Saisonniederlage, welche sich das Team von Trainer Andre Pawlak in Bocholt (Tabellendritter) einfing. "Da wurde viel von außen reingetragen, da war Feuer drin. Davon haben wir uns anstecken lassen", erklärt der Coach vor dem Duell mit dem FCB.

Den gleichen Fehler will man nicht noch einmal machen. "HSonntag haben wir unsere Fans im Rücken. Wir hoffen natürlich, dass viele Leute kommen. Das ganze Team freut sich darauf, einen schönen Abschluss zu bereiten", so Pawlak. Auf Dörfler muss er gesperrt verzichten, Pranjes, Talarski, Binder und Kefkir sind angeschlagen, werden aber wohl pünktlich fit. Ob Ellguth (mit Maske) spielen kann, entscheidet der Arzt.



Mit den lautstarken Fans im Rücken will Pawlak sein Team dennoch munter Druck aufbauen lassen. "Wir werden aber sicher nicht ins offene Messer laufen. Bocholt ist ein absolutes Konterteam. Wenn sie das Spiel nicht machen müssen, schlagen sie zu." Nicht umsonst sind sie das stärkste Auswärtsteam der Liga.

Doch auch diesen Titel kann der KFC den Schwarz-Weißen noch streitig machen. Schließlich muss man noch viermal auf fremden Plätzen ran. Und mit jedem Sieg rückt zudem der Aufstieg ein Stück näher "Sonntag können wir es leider nicht klarmachen. Letztendlich ist es aber egal, wo wir den entscheidenden Schritt machen. Bis dahin werden wir uns zerreißen."



INFO Das Spiel beim SC Düsseldorf-West (21. Mai) steht auf wackeligen Füßen. Der Verein möchte auf seiner heimischen Anlage spielen, was die Polizei aber nicht erlauben will. Ein Heimrechttausch ist ebenfalls nicht möglich, da die Grotenburg ab Montag geschlossen ist. Sie wird für die kommende Spielzeit vorbereitet. Bereits Ende Juli stünde das erste Spiel in der Regionalliga an, die Vorbereitung startet Mitte Juni.