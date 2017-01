HTC: „Mister Bundesliga“ auf Scoutingtour in Down under

Olaf Merkel, Teamchef des Tennis-Bundesligisten HTC Blau-Weiß Krefeld bastelt derzeit in Australien am Kader für die neue Saison. Drei Neuverpflichtungen sind bereits fix.

Von Jörg Zellen

Mit einem echten Derby-Kracher an der heimischen Hüttenallee startet der HTC Blau-Weiß Krefeld am 9. Juli in die neue Saison der Tennis-Bundesliga. Auch wenn es noch ein halbes Jahr dauert, ehe der erste Ball gespielt wird, so ist Teamchef Olaf Merkel doch bereits seit Monaten eifrig dabei, den neuen Kader zu formen. Aktuell weilt "Mister Bundesliga" in Melbourne, wo am Montag die Australian Open starten.

"Die lange Reise hat sich ausgezahlt", sagte der Tennis-Fachmann im Gespräch mit dem Extra-Tipp, dem er seine ersten Neuverpflichtungen verriet. Der Belgier Arthur de Greef, aktuell die Nummer 129 der Weltrangliste, wird in der kommenden Spielzeit für den Stadtwaldclub aufschlagen. "Ihn wollte ich unbedingt haben. Wir stehen seit September im Kontakt, nun habe ich ihn persönlich kennengelernt und sofort verpflichtet", berichtet Merkel hörbar zufrieden.

Ähnlich lief auf der Deal mit dem Italiener Marco Cecchinato ab. Der 24-Jährige belegt momentan Platz 188 im ATP-Ranking, gilt als absoluter Sandplatzspieler.

Die neue Nummer zwei im Bundesliga-Kader heißt Facundo Bagnis. Der Argentinier ist die Nummer 55 der Welt, kennt die Bundesliga bestens, spielte er doch noch im vergangenen Jahr für den Niederrhein-Rivalen aus Düsseldorf. "Ich freue mich sehr, ein Teil dieses tollen Krefelder Teams zu sein", sagte er im Gespräch mit dem Extra-Tipp.

Den Aufenthalt in Australien nutzte Olaf Merkel natürlich auch, um seine "alten" Schützlinge zu treffen. Jürgen Melzer, Paolo Lorenzi, Horacio Zeballos und Maximo Gonzalez werden auch im Sommer 2017 für Krefeld spielen.