HSG: Sieg gegen Kellerkind muss her

Nach einem Negativlauf in den vergangenen Wochen (3:15-Punkte) konnte die HSG Krefeld das erste Erfolgserlebnis in 2017 feiern. Sonntag kommt der Tabellenletzte



Das tiefe Durchatmen bei einigen Spielern und Verantwortlichen der HSG Krefeld in der Sporthalle Löh sprach Bände: Kurz zuvor hatten die Krefelder die SG Schalksmühle mit 24:23 niedergerungen. Ein wichtiger Sieg für die Moral, aber auch für das Punkte-Polster auf die Mannschaften in der unteren Tabellen-Region. Denn einige "Kellerkinder" feierten überraschende Punktgewinne.



"Ein Riesenkompliment an die gesamte Mannschaft, die eine der besten Abwehrleistungen seit langem gezeigt hat. Nun gilt es aber die Spannung hochzuhalten und weiter konzentriert, engagiert und diszipliniert weiter zu arbeiten", erklärte HSG-Coach Olaf Mast.



Am kommenden Sonntag, 5. Februar ist die SG Ratingen, ihres Zeichens Tabellenletzter der 3. Liga, in der Sporthalle Königshof zu Gast. Anwurf ist um 17 Uhr. Ein Sieg würde den Abstand zu den oberen Tabellenregionen, die in der kommenden Saison zur Teilnahme im Pokal berechtigen, wieder verringern.