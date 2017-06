Bundesliga-Stars kommen: Highlight: KFC empfängt den 1. FC Köln

Jetzt ist offiziell, was sich zuletzt angedeutet hatte: Kurz vor dem ersten Meisterschaftsspiel der neuen Saison wartet auf alle KFC-Fans noch ein echtes Highlight, das sie sich schon einmal dick im Kalender eintragen können

Die Bundesliga-Mannschaft des 1. FC Köln hat sich angekündigt und kommt für ein Freundschaftsspiel in die Grotenburg. Das vom Trikotsponsor REWE präsentierte Spiel findet am Freitag, 21. Juli, statt. Anstoß ist um 19 Uhr.

Bereits am vergangenen Freitag hatte sich das entsprechende Gerücht beim Fantreffen verbreitet.

Der Kartenvorverkauf startet in wenigen Tagen. Weitere Informationen und die finalen Ticketpreise werden in Kürze bekannt gegeben. Tickets gibt es dann online und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.