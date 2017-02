Heute Treffen von Schulz und Krippner: Heute geht es um die Zukunft der Krefeld Pinguine

Sieben Spiele stehen auf dem Restprogramm der Krefeld Pinguine. Fest steht: Mit dem Heimspiel gegen Wolfsburg endet am 26. Februar die Saison 2016/2017. Der Frust darüber sitzt tief - auch bei den Fans. Die Zukunftssorgen um den DEL-Standort nehmen zu.

Heute treffen sich Aufsichtsratsboss Wolfgang Schulz und Geschäftsführer Karsten Krippner, um die Weichen zu stellen. Wie steht es um die Zukunft der Pinguine? Bleibt der DEL-Standort erhalten? Oder stimmen die Gerüchte, wonach auch ein "Abstieg" in die DEL 2 möglich wäre? Am Nachmittag dürften wir schlauer sein.





Das sportliche Abschneiden des Aushängeschilds im Krefelder Sport gerät mehr und mehr in den Hintergrund. Ob es den Pinguinen bis zum letzten Spiel am 26. Februar gegen Wolfsburg gelingt, die "Rote Laterne" abzugeben, bleibt abzuwarten. Sieben Partien stehen noch auf dem Restprogramm.



Viel mehr sorgen sich die Anhänger aber derzeit um den Erhalt des DEL-Standorts Krefeld. "Wir arbeiten im Hintergrund momentan daran, dass die Weichen für die Saison 2017/18 gestellt werden", erklärte gestern Geschäftsführer Karsten Krippner, der sich am heutigen Mittwoch mit Aufsichtsratsboss Wolfgang Schulz trifft. Bei diesem Meeting sollen die aktuellen Entwicklungen besprochen und analysiert werden, alles soll auf den Tisch kommen.

Fakt ist: Den Pinguinen fehlen durchschnittlich 500 Zuschauer pro Spiel. Das Minus in der ohnehin klammen Kasse dürfte dadurch gewaltig anwachsen. Bis zum 15. Februar (also exakt in einer Woche) muss die Lizenz für die neue Saison beantragt und eine Bürgschaft von 100 000 Euro hinterlegt werden. Nun gilt es unter anderem zu klären, ob und in welchem Maße die Sponsoren und Förderer den Krefeldern die Treue halten.