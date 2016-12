Am 3. Januar: Handball-Länderspiel im KönigPalast ausverkauft

Der 5836 Zuschauer fassende KönigPalast meldet: Das Handball-Länderspiel Deutschland-Rumänien am kommenden Dienstag ist restlos ausverkauft.

Mit diesem Länderspiel geht das Team von Bundestrainer Dagur Sigurdsson in die heiße Phase der WM-Vorbereitung. Die Partie beginnt um 18.30 Uhr.

Die deutschen Handballer waren zuletzt vor genau zwei Jahren im KönigPalast zu Gast. Damals gewannen sie gegen Russland mit 35:26.

Rumänien, Weltmeister der Jahre 1961, 1964, 1970 und 1974, schickt sich nun an, der großen Tradition eine neue Erfolgsgeschichte folgen zu lassen.

Der Spanier Xavier Pascal, im Hauptberuf Trainer des FC Barcelona und mit diesem 2011 und 2015 Gewinner der Champions League, übernahm im Juni dieses Jahres auch die rumänische Nationalmannschaft.

Im aktuellen Aufgebot für die Qualifikation zur EHF EURO 2018 stehen mit Bogdan Criciotoiu (Bergischer HC) und Ionut Ramba (TBV Lemgo) zwei Spieler der DKB Handball-Bundesliga. Gegner der rumänischen Handballer sind Weißrussland, Polen und Serbien. Der Start gelang mit einem 26:23-Erfolg in Weißrussland.

Weiter geht es für das DHB-Team zunächst am 2. Januar mit direktem Übergang aus dem Lehrgang in die Weltmeisterschaft (11. bis 29. Januar 2017 in Frankreich). Vorrundengegner in Rouen werden Kroatien, Ungarn, Weißrussland, Chile und Saudi-Arabien sein.