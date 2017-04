Es ist ein früher Jahreshöhepunkt auf der Krefelder Stadtwaldrennbahn: Heute steht das mit 55.000 Euro dotierte (und im europäischen Gruppe-III-Status stehende) Dr. Busch Memorial, welches als Preis der Wohnstätte Krefeld ausgetragen wird, auf der Turfkarte.

Es wird ein erstes Gipfeltreffen der Dreijährigen. Die über 1700 Meter führende Prüfung hat eine sensationelle Besetzung gefunden. An der Spitze stehen mit "Langtang" und "Fulminato" die beiden Erstplatzieren aus dem Preis des Winterfavoriten und mit Colomano rückt der Sieger aus dem Krefelder Herzog von Ratibor-Rennen in die Startboxen ein.

Elf Pferde messen sich zum Höhepunkt des zweiten Krefelder Renntages und es ist ein Novum, dass das Dr. Busch-Memorial als siebtes und somit letztes Rennen entschieden wird. "Nach dem Motto das Gute zuletzt haben wir auch mit dem Hintergrund, dass wir nur sieben Rennen austragen, den Höhepunkt am Ende des Renntages platziert. Somit kann man anschließend auch noch die Siegerehrung auf dem Geläuf in aller Ruhe genießen", so Rennclub-Präsident Jan Schreurs. Der Renntag startet um 13 Uhr.



Im Preis des Extra-Tipp ist die Krefelder Trainingszentrale durch den von Hans Blume trainierten Welan vertreten. Satte 20.000 Euro beträgt die Garantieauszahlung in der Wettchance des Tages, die in diesem Rennen entschieden wird. Mario Hofer schickt hier seinen Sprinter Emirati Spirit mit Koen Clijmans ins Rennen.