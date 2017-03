Mikko Vainonen: Finne bleibt bei den Pinguinen

Die Krefeld Pinguine haben den Vertrag mit Mikko Vainonen verlängert. Der 22 jährige Finne war Ende November von Porin Ässät aus der ersten finnischen Liga nach Krefeld gewechselt und konnte in der Defensive der Pinguine sogleich für mehr Stabilität sorgen.

"Mikko ist ein Verteidiger, der seine Stärken im Defensivverhalten besitzt, insbesondere mit seiner körperbetonten Spielweise. Ich habe ihn als harten Arbeiter mit gutem Charakter kennengelernt, der täglich alles gibt, um zu gewinnen und sich weiter zu entwickeln. Sein Leistungspotential hat er noch lange nicht ausgeschöpft. Er wird nächste Saison eine wichtige Rolle in unserer Defensivabteilung einnehmen", erklärt Trainer Rick Adduono.

"Der Wechsel nach Krefeld vor knapp vier Monaten war eine gute Entscheidung, auch wenn es für uns alle bitter war die Saison als Tabellenletzter abzuschließen. Ich werde im Sommer wieder hart arbeiten und freue mich bereits auf die ersten Vorbereitungsspiele im August.

Nächste Saison möchte ich mit den Pinguinen in die Playoffs", so die Worte von Mikko Vainonen, der klare Erwartungen und Ziele für die neue Spielzeit hat. Für Krefeld hat er in der DEL bislang 28 Spiele bestritten und dabei 4 Tore, 1 Vorlage, 5 Punkte und 34 Strafminuten vorzuweisen.

"Wir freuen uns, dass Mikko unser Angebot angenommen und sich damit für eine Vertragsverlängerung entschieden hat. Auch für Spieler aus Finnland und Schweden ist der Wechsel in die DEL nicht einfach und mit einer gewissen Eingewöhnungszeit verbunden. Gerade in diesen beiden Ländern wird taktisch sehr diszipliniert und insgesamt mit deutlich weniger Risiko gespielt. Mikko konnte die DEL nun kennen lernen und kann genau abschätzen, was ihn hier nächste Saison erwartet. Wir gehen davon aus, dass er den nächsten Schritt in seiner Karriere in Krefeld gehen wird", äußert sich Sportdirektor

Matthias Roos zum Verbleib des finnischen Verteidigers. Ebenso wie mit Mike Mieszkowski und Kevin Orendorz wurde auch der Vertrag mit Mikko Vainonen um eine Spielzeit bis zum 30. April 2018 verlängert

Der Kader (Stand 17.3.):

Tor: Patrick Klein

Verteidigung: Nick St.-Pierre (A), Maximilian Faber, Mike Schmitz, Tom Schmitz, Mikko Vainonen (A)

Angriff: Mark Mancari (A), Mike Mieszkowski, Dragan Umicevic (A), Daniel Pietta, Martin Schymainski, Lukas Koziol, Kevin Orendorz.,