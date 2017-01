Kellerduell gegen Iserlohn: Erstes "Endspiel" für die Pinguine

Die Krefeld Pinguine empfangen morgen (16.30 Uhr) die Iserlohn Roosters zum Kellerduell im König Palast. Das Team von Trainer Rick Adduono unterlag am Freitagabend bei den Nürnberg Ice Tigers mit 0:5. Von Jörg Zellen



Morgen kommt es drauf an: Für die Krefeld Pinguine steht das erste "Endspiel" im Kampf um den zehnten Tabellenplatz (den letzten Pre-Play-off-Rang) an. Verlieren die Schwarz-Gelben das Kellerduell gegen die ebenfalls schwächelnden Iserlohn Roosters, ist das ausgegebene Saisonziel wohl nur noch durch ein Wunder zu erreichen.



Eines ist sicher: Einen solch katastrophalen Start wie am Freitag in Nürnberg dürfen sich die Schützlinge von Trainer Rick Adduono nicht leisten. Am Freitag, den 13., lagen die Pinguine schnell mit 0:3 im Rückstand, um schließlich mit 0:5 die Heimreise anzutreten. "Unsere heutige Leistung war nicht akzeptabel", sagte Stürmer Marcel Müller nach Spielende und ergänzte: "Einen solchen Rückstand holst du gegen ein Top-Team wie Nürnberg nicht mehr auf."



Der Auftritt im Frankenland erinnerte doch stark an die letzten Spiele unter der Leitung von Franz Fritzmeier. Der Effekt des Wechsels hinter der Bande scheint jetzt bereits verpufft zu sein. Es bleibt abzuwarten, ob "Motivator" Adduono sein Team so weit aufbauen kann, um noch einmal entscheidend in den Kampf um die Play-offs eingreifen zu können. Von den starken Leistungen vor dem Jahreswechsel waren die Krefelder am Freitag meilenweit entfernt.



Viel Zeit zum Nachdenken bleibt nicht. Heute (16.30 Uhr) muss der Heimfluch im König Palast gegen die Iserlohn Roosters endlich besiegt werden.