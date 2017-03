Stadtsportbund unterstützt LSB-Projekt: Erfolgreicher Start für "Frauen in Führung”

Der Landessportbund NRW hat das Projekt "Frauen in Führung" (kurz: FiF) ins Leben gerufen, dessen zentrale Säule, neben Qualifizierungen und Netzwerkaufbau, die Mentoring-Programme in Fachverbänden, Kreis- und Sportbünden und Vereinen sind. Der StadtSportBund Krefeld ist als Kooperationspartner dabei.

In dieser Kooperation hat jetzt ein erstes Netzwerktreffen mit Vertretern der Bünde und Fachverbände der Region Niederrhein stattgefunden in den Räumlichkeiten des SSB Krefeld stattgefunden. Zwei Stunden wurde angeregt über das Thema "Frauen in Führung – mit weiblichem Engagement die Zukunft sichern" diskutiert.

Die Sprecherin der Frauen im Landessportbund NRW, Dr. Eva Selic, sowie Dorota Sahle (Referentin Bildung und Mitarbeiterentwicklung im LSB-NRW) stellten die Ideen zum landesweiten Programm "Führungsoffensive – Frauen für den Sport" und das daraus entstandene Mentoring-Projekt des LSB NRW vor.

Im StadtSportBund Krefeld ist Vorstandsmitglied Cordula Meisgen als Gleichstellungsbeauftragte für das Projekt zuständig. Unterstützt wird sie von Anne Poleska-Urban, Vorstandsmitglied SSB, die als erfahrener Mentoringcoach mitwirkt, und Geschäftsführer Jens Sattler.

Die Anwesenden haben sich verabredet ein regionales Netzwerk zu gründen sowie Workshops in Krefeld für den regionalen Stützpunkt Niederrhein anzubieten. Ziel ist es, Frauen aus Krefeld und den umliegenden Kommunen für die Mitarbeit in Führungspositionen in Vereinen und Bünden zu gewinnen. Denn bisher liegt die Quote in NRW bei nur 10 Prozent.

"Der Sport braucht Frauen in verantwortungsvollen Positionen. Kein Verein, Verband oder Sportbund kann mehr ohne das Engagement seiner weiblichen Mitglieder auskommen. Mentoring ist ein Weg, die Zahl der Frauen in Führungspositionen zu erhöhen und vorhandene Hürden abzubauen", erklären die Verantwortlichen.

Der Stadtsportbund Krefeld freut sich, als Kooperationspartner des LSB NRW, bei der Umsetzung dezentraler Mentoring-Projekte und Netzwerktreffen "FiF" in der Sportlandschaft (Schwerpunkt Niederrhein) mitzuwirken.