Dauner-Sprudel unterstützt Krefelder Rad-Event

Die Dauner & Dunaris Quellen GmbH tritt nicht nur als Hauptsponsor des Eliterennens von "Retour Le Tour" am 28. Juli in Krefeld auf, sondern fährt als Sponsor des Profiteams "dauner-akkon-cycling" auch um den Sieg mit.

Natürliches Mineralwasser scheint nicht nur gesund und lebenswichtig, sondern auch geschwindigkeitsfördernd zu sein. Zumindest wenn es nach Fritz Voj, Marketingchef der Dauner & Dunaris Quellen GmbH & Co. KG geht. "Das ist ein Leistungswasser, was sich durch seinen in Deutschland einmalig hohen Mineraliengehalt hervorragend für Freizeit- und Leistungssportler eignet."

Zumindest dürfte es die Sportler ausreichend erfrischen, die am 28. Juli in der Krefelder Innenstadt auf die Strecke gehen. Denn dann findet "Retour le Tour" statt, Dauner wird an diesem Tag als Sponsor auftreten, die Elitefahrer werden somit um den "Großen Preis der Dauner Mineralquelle" fahren. "Darüber freuen wir uns natürlich sehr und hoffen, ein möglichst attraktives Feld, auch mit einigen Fahrern der ersten Kategorie, im Eliterennen auf die Strecke schicken zu können", sagt Tobias Stümges von Organisator KS-Events.



Dort wird der Sponsor ebenfalls in Form des 2016 gegründeten Profi-Radteams "dauner-akkon-cycling", das dieses Jahr unter anderem an der Tour of Japan, der Vuelta Portugal oder Rund um Köln teil teilnimmt, an den Start gehen. "Wir haben um ältere Fahrer ein junges und talentiertes Team gebaut, das natürlich auch in Krefeld angreifen will", sagt Philipp Mamos, Teamleiter und ehemaliger Deutscher Bergfahrmeister.



Neben den Profiradsportlern kommen selbstverständlich auch die Hobby- und Amateurfahrer in den verschiedensten Rennen zum Zug. "Natürlich wollen wir besten Radsport bieten, aber auch ein tolles Event auf die Beine stellen, dass die Menschen aus Krefeld und der Region an die Strecke und in die Stadt lockt", erklärt Christian A. Kölker von Organisator KS-Events.

Ablauf:

17 Uhr: Fette-Reifen-Rennen

17.30 Uhr: U 17 und U 19-Rennen

18.30 Uhr: Nachbarschaftsrennen

19 Uhr: Derny-Rennen

19.45 Uhr: Profi-RennenWeitere Infos unter: www.retour-le-tour.de