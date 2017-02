Das Ende der Krefelder Eiszeit

Mit dem morgigen Heimspiel gegen die Grizzlys aus Wolfsburg endet für die Krefeld Pinguine die Saison 2016/2017. Als Tabellenletzter verabschieden sich die Schwarz-Gelben von ihren enttäuschten Fans in die längste Sommerpause der Krefelder DEL-Historie. Von Jörg Zellen

Es ist der letzte Akt eines enttäuschenden Schauspiels. Und auch die letzten Szenen werden nicht darüber hinwegtäuschen können, dass die Zuschauer angesichts der weitgehend indiskutablen Darbietungen am liebsten ihr Geld zurückverlangen würden. Wenn morgen der letzte Vorhang fällt, dann wird der geneigte Besucher die Arena mit Frust, Unverständnis und einer gehörigen Portion Wehmut verlassen. Kein Wunder, spiegelt sich die Kritik doch auch im Ranking wider.

Als Tabellenletzter verabschieden sich die Krefeld morgen in die viel zu lange Sommerpause, in der auf die Verantwortlichen der GmbH eine Menge Arbeit wartet. Schließlich geht es darum, das Vertrauen der treuen Anhänger (und auch der Sponsoren) zurückzugewinnen. Und dies dürfte alles andere als leicht werden.



Mit Vorschusslorbeeren überhäuft, nach guten Leistungen in der Champions Hockey League, gingen die Schwarz-Gelben in die Saison 16/17, die nun mit dem Heimspiel gegen Wolfsburg endet. Nur selten konnten die Pinguine ihren Anhang überzeugen. Rückblickend kann festgehalten werden, dass sie meist weit hinter den Erwartungen agierten. Woran dies lag, wer Schuld ist an der zweiten verkorksten Spielzeit hintereinander? Dies gilt es nun aufzuarbeiten. Und zwar kompromiss- und schonungslos.



Noch vor dem Höhepunkt des närrischen Treibens im Rheinland herrscht Aschermittwochsstimmung rund um die Westparkstraße. Für einen ist es ein Abschied für immer - Kapitän Herberts Vasiljevs verlässt endgültig das schwarz-gelbe Schiff. Sein 639. Spiel für Krefeld wird sein letztes sein. Nach der Partie werden auf dem Videowürfel noch einmal Szenen seiner Profikarriere gezeigt. Wieder ein letzter Akt - doch diesmal einer aus einem Schauspiel, welches Respekt und höchste Anerkennung verdient.